Počet leteckých služobných ciest sa po pandémii COVID-19 zrejme zníži

Londýn 12. apríla (TASR) - Počet služobných ciest sa po pandémii nového koronavírusu zrejme zníži. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločnosti YouGov pre filantropickú skupinu European Climate Foundation, ktorá podporuje redukciu emisií.



Anketa medzi podnikateľmi v Európe odhalila, že štyria z 10 oslovených plánujú lietať menej na služobné cesty po úplnom zrušení cestovných obmedzení spojených s ochorením COVID-19, pričom mnohí z nich chcú pokračovať vo videokonferenciách. Prieskum tak naznačuje, že zmena návykov počas pandémie pravdepodobne z dlhodobého hľadiska zníži služobné lety.



Lety na obchodné rokovania "spaľujú" peniaze aj čas. A ničia klímu, skonštatovala Alethea Warringtonová, aktivistka charitatívnej organizácie Possible, ktorá bojuje proti zmene klímy a na prieskume sa nezúčastnila. Tento prieskum podľa nej ukazuje, že po roku rýchlo a ľahko zorganizovaných virtuálnych stretnutí sa mnohí ľudia v biznise nechystajú vrátiť k predchádzajúcim praktikám služobných ciest.



Pokiaľ ide o budúcnosť, 40 % z približne 1400 opýtaných uviedlo, že podniknú menej služobných letov, keď sa úplne zrušia obmedzenia, 38 % by sa vrátilo k pôvodnej frekvencii, 13 % by cestovalo viac a 5 % chce prestať lietať na služobné cesty.



To zrejme nepoteší letecký priemysel, ktorý tvrdo zasiahli cestovné obmedzenia a je tiež pod stále väčším tlakom zo strany klimatických aktivistov, ktorí žiadajú znižovanie jeho uhlíkovej stopy. Emisie leteckých spoločností tvoria 2,5 % z celkového počtu globálnych emisií a do roku 2050 sa majú strojnásobiť.



Po roku od zavedenia obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu začína leteckej doprave vďaka očkovaniu svitať na lepšie časy. Ale popredné priemyselné skupiny upozorňujú, že potrvá roky, kým sa služobné cesty na celom svete vrátia na úroveň pred pandémiou.



Prieskum odhalil tiež, že obmedzenia v leteckej doprave nemali žiadny vplyv na produktivitu práce. Uviedlo to 55 % opýtaných z firiem, ktoré sídlia v Británii, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Holandsku, Švédsku a Nemecku. Podľa ďalších 26 % respondentov sa produktivita zhoršila a 19 % naopak tvrdí, že sa zvýšila aj napriek zastaveniu služobných ciest.



Štyria z 10 opýtaných v ankete povedali tiež, že ich firmy sa aktívne snažia prispieť k znižovaniu emisií z leteckej dopravy.