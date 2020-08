Počet leteniek na cezhraničné lety v Európe dosiahol 28% vlaňajška

Londýn 21. augusta (TASR) - Počet zakúpených leteniek na cezhraničné lety v rámci Európy dosiahol v júli približne 28 % vlaňajšej úrovne, keďže Európania začali opäť cestovať po mesiacoch blokád. Ukázali to údaje spoločnosti ForwardKeys, ktorá sa venuje analýzam v cestovnom ruchu.



Ale už prvý augustový týždeň počet leteniek klesol na 18 % vlaňajšej úrovne. Británia totiž 26. júla zaviedla karanténu pre cestujúcich zo Španielska, niečo vyše dva týždne po tom, ako označila Španielsko za bezpečnú krajinu. A v auguste pridala na zoznam rizikových štátov aj Francúzsko, Chorvátsko a Rakúsko.



Stúpajúci počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Španielsku viedol aj Rakúsko, Švédsko a Nemecko, aby varovali pred cestou do celej krajiny alebo jej regiónov. To vyvoláva neistotu a tlmí nádeje leteckých spoločností na výraznejšie oživenie dopravy.



Najväčšia európska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair začiatkom týždňa oznámila, že v dôsledku nových obmedzení a poklesu rezervácií, zníži svoju letovú kapacitu v septembri a októbri.



Čo sa týka nasledujúcich mesiacov, Olivier Ponti, viceprezident spoločnosti ForwardKeys uviedol, že rezervácie leteniek na 4. štvrťrok v rámci Európy sú o 70 % nižšie ako vlani.



Okrem toho, rýchlo sa meniaca situácia znamená tiež, že ľudia odkladajú vyhľadávanie letov a rezervujú si letenky oveľa neskôr, tesnejšie k plánovanému dátumu odletu.



Britský minister dopravy Grant Shapps vo štvrtok (20. 8.) varoval na sociálnej sieti Twitter: „Cestujte iba vtedy, ak ste si vedomí možnosti nečakanej 14-dňovej karantény".



Takéto varovanie komplikuje leteckým spoločnostiam ich snahy naplniť lietadlá a prilákať ľudí znova k cestovaniu.