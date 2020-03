Počet letov v Európe klesol tento týždeň o 60 %, Rusko zastavuje lety

Londýn/Moskva 26. marca (TASR) - Počet letov v Európe klesol tento týždeň o 60 % alebo 92.000 v porovnaní s rovnakým týždňom minulého roka. Informovala o tom britská spoločnosť OAG, ktorá sa venuje zberu dát v globálnej leteckej doprave.



Podľa údajov OAG na Blízkom východe klesli lety o 45 % a v ázijsko-tichomorskom regióne sa znížili o 30 %.



Pandémia nového koronavírusu znížila dopyt po leteckej doprave na celom svete a prinútila letecké spoločnosti uzemniť veľkú časť svojich flotíl.



Medzitým aj Rusko vo štvrtok oznámilo, že od piatka 27. marca preruší všetky pravidelné a charterové lety do a z krajiny pre 'koronakrízu'.



Zároveň Moskva od 28. marca do 5. apríla zatvorí všetky obchody, okrem potravín, lekární a vybraných predajní so základnými položkami. Toto opatrenia platí aj pre širšie okolie Moskvy, uviedla lokálna vláda vo svojom nariadení.



Úrady oznámili opatrenia po tom, ako Rusko vo štvrtok informovalo o najväčšom náraste nových prípadov ochorenia na COVID-19, čím sa oficiálny počet nakazených zvýšil na 840.



Čo sa týka obmedzení v leteckej doprave, bude umožnená doprava ruských občanov z iných krajín späť domov alebo lety do zahraničia na základe osobitných povolení od vlády, uviedol kabinet na svojej webovej stránke.