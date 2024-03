Počet lodí, ktoré sa plavia okolo južného cípu Afriky, vzrástol o 85 %

Londýn 13. marca (TASR) - Počet lodí, ktoré sa plavia okolo južného cípu Afriky, vzrástol oproti prvej polovici decembra o 85 %, keďže útoky jemenských militantov v Červenom mori ich prinútili zvoliť si dlhšiu trasu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Nárast plavieb okolo Mysu dobrej nádeje sa zhoduje so sedemdesiatpercentným poklesom počtu lodí prichádzajúcich do Adenského zálivu na tranzit cez Červené more, uviedol Steve Gordon, riaditeľ spoločnosti Clarksons Research.



Iránom podporovaní húsíjskí povstalci útočia na obchodné lode v Červenom mori od vlaňajšieho novembra. Tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od októbra 2023 prebieha vojna medzi Izraelom a militantmi z Hamasu.



Obchodné lode sa preto vyhýbajú trase, ktorá by ich viedla cez Suezský prieplav. Minulý týždeň raketový útok húsíov zabil troch členov posádky. Sú to prvé potvrdené úmrtia od začiatku útokov.



Najvýraznejšie pritom klesol počet kontajnerových lodí a prepravcov zemného plynu, ktorí do Adenského zálivu takmer vôbec nevstupujú.



Počet prepravcov voľne loženého tovaru v uplynulých týždňoch sa tiež ďalej znižoval, poznamenal Gordon, podľa ktorého minulý týždeň ich počet klesol o 58 % oproti začiatku decembra. Na porovnanie, v januári sa znížil o 32 %.



Počet tankerov, ktoré prepravujú ropu, je zhruba o tretinu nižší v porovnaní s decembrovou úrovňou, dodal.