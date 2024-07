Počet ľudí bez práce aj miera nezamestnanosti v Nemecku vzrástli

Norimberg 31. júla (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku v júli vzrástol. V porovnaní s prechádzajúcim mesiacom sa zvýšil o 82.000 na 2,809 milióna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v stredu zverejnila najnovšie údaje Spolkového úradu práce (Bundesagentur für Arbeit, BA).



Miera nezamestnanosti v siedmom mesiaci roka dosiahla 6 %, čo bolo o 0,2 percentuálneho bodu viac ako v júni. Podľa mesačnej správy spolkovej agentúry sa dynamika nemeckého hospodárstva opäť spomalila. "Slabý vývoj ekonomiky zaťažuje trh práce. Na začiatku letných prázdnin nezamestnanosť aj podzamestnanosť vzrástli výraznejšie ako zvyčajne," uviedol člen predstavenstva BA Daniel Terzenbach.



V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa počet nezamestnaných v júli zvýšil o 192.000. Zároveň klesol aj počet voľných pracovných miest. Úrady práce ich zaregistrovali celkovo 703.000, čo bolo o 69.000 menej ako v júli 2023.



Ceny dovozu do Nemecka v júni vzrástli, prvýkrát za takmer 1,5 roka





Ceny dovozu do Nemecka zaznamenali v júni rast, prvý za takmer 1,5 roka. Navyše tempo rastu prekonalo očakávania. Údaje nemeckého štatistického úradu Destatis zverejnil portál RTTNews.



Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v júni medziročne o 0,7 % po tom, ako v máji zaznamenali 0,4-percentný pokles. Júnový vývoj zároveň predstavuje prvý rast dovozných cien za 16 mesiacov. K obratu sa ceny dovozu blížili už niekoľko mesiacov, keď síce ešte stále klesali, tempo poklesu sa však postupne zmierňovalo, pričom májový pokles bol najslabší za celé 15-mesačné obdobie nepretržitého poklesu.



Júnový rast dovozných cien bol okrem toho výraznejší, než sa čakalo. Analytici očakávali, že ceny dovozu sa zvýšia o 0,5 %.



Najvýraznejšie ich ovplyvnili ceny dovážaných energií. Tie vzrástli o 4,3 %. Rast zaznamenali aj ceny dovážaných spotrebných tovarov, a to o 1,8 %. Bez započítania cien energií sa dovozné ceny zvýšili v júni o 0,3 %.



V medzimesačnom porovnaní ceny dovozu do Nemecka vzrástli v júni o 0,4 % po tom, ako v máji vykázali nulový rast. Aj v tomto prípade výsledok výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom dovozných cien o 0,2 %.



Rast zaznamenali aj ceny vývozu, a to druhý mesiac v rade. Tempo rastu sa zároveň zrýchlilo. V máji sa ceny vývozu zvýšili medziročne o 0,2 %, v júni rast dosiahol 0,6 %.