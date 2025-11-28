< sekcia Ekonomika
Počet ľudí bez práce aj nezamestnanosť v Nemecku v novembri klesli
Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla a 3. štvrťrok 2025 nepriniesol dlho očakávané oživenie.
Berlín 28. novembra (TASR) - Počet ľudí bez práce v Nemecku v novembri klesol a miera nezamestnanosti sa mierne znížila. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré v piatok zverejnil Spolkový úrad práce (Bundesagentur für Arbeit, BA). TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Podľa BA sa miera nezamestnanosti v Nemecku v novembri znížila na 6,1 % zo 6,2 % v októbri, pričom počet nezamestnaných medzimesačne klesol o 26.000 na 2,855 milióna osôb.
V medziročnom porovnaní je však v Nemecku o 111.000 nezamestnaných viac ako v novembri 2024 a miera nezamestnanosti je o 0,2 percentuálneho bodu vyššia ako pred rokom.
„Slabosť ekonomiky pretrváva a trh práce zostáva bez dynamiky,“ povedala predsedníčka úradu práce Andrea Nahlesová.
„Počet pracujúcich stagnuje a dopyt po pracovnej sile zostáva utlmený,“ dodala.
Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla a 3. štvrťrok 2025 nepriniesol dlho očakávané oživenie.
Americké clá, globálne obchodné prekážky a konkurencia z Číny zasiahli priemyselnú základňu krajiny. Počet voľných pracovných miest v novembri klesol, hoci sa objavili náznaky miernej stabilizácie. Na úradoch práce evidovali celkovo 624.000 voľných pracovných miest, čo je o 44.000 menej ako v novembri 2024.
Novembrové čísla sú založené na údajoch dostupných do 12. novembra.
Kancelár Friedrich Merz sľúbil, že Nemecko vytiahne z recesie prudkým zvýšením výdavkov na infraštruktúru a obranu, ale tieto opatrenia sa prejavia v ekonomike neskôr, ako sa očakávalo.
