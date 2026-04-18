Počet ľudí cestujúcich z Letiska Viedeň na Blízky východ klesol o 90 %
Autor TASR
Viedeň 18. apríla (TASR) - Letisko Viedeň vo Schwechate tvrdo pocítilo dôsledky vojny v Iráne. V dôsledku krízovej situácie počet cestujúcich do regiónu Blízkeho a Stredného východu v marci 2026 klesol o 90,1 % na 6809 osôb, uviedla spoločnosť vo štvrtok (16. 4.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Na Ďaleký východ, naopak, v porovnaní s marcom minulého roka z Viedne letelo o 41,5 % viac cestujúcich, a to 67.027. Celkovo letisko v marci zaznamenalo medziročný nárast o 1,9 % na 2,269 milióna pasažierov.
Konflikt na Blízkom východe spôsobuje od konca februára obmedzenia v leteckej doprave v regióne a v súčasnosti má negatívny vplyv aj na vývoj počtu cestujúcich vo Viedni. „Dlhodobé dôsledky závisia od ďalšieho trvania týchto rušivých vplyvov. Dopravné a finančné prognózy spoločnosti Letisko Viedeň na celý rok 2026 preto z aktuálneho pohľadu zostávajú nezmenené,“ uviedla spoločnosť.
