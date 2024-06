Počet ľudí v produktívnom veku v Nemecku do roku 2045 klesne o 2 %

Berlín 19. júna (TASR) - Nemecko zaznamená do roku 2045 pokles populácie v produktívnom veku o 2 %. Vyplýva to z výsledkov štúdie spolkového inštitútu pre výskum územného rozvoja BBSR, ktorá pravdepodobne zvýši obavy z obmedzeného rastu najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hoci celková populácia v Nemecku vzrastie v tomto časovom rámci o 0,9 %, alebo 800.000 ľudí v dôsledku čistej migrácie, počet ľudí vo veku od 20 do 67 rokov má klesnúť o 2 %, tvrdí štúdia BBSR.



Zároveň, počet ľudí vo veku 67 a viac rokov, ktorí majú nárok na dôchodok, podľa prognózy vzrastie o 13,6 %, alebo o 2,2 milióna ľudí.



Nemeckí predstavitelia upozornili, že najväčšou výzvou pre ekonomiku bude nedostatok pracovnej sily, ktorý bude brzdiť jej rast, pričom v súčasnosti je neobsadených približne 1,57 milióna pracovných miest.



V roku 2023 čistá migrácia do krajiny kompenzovala pôrodnosť a starnutie obyvateľstva, čo viedlo k nárastu populácie o 300.000 na 84,7 milióna ľudí.



Nemecko "starne a je rozmanitejšie", skonštatovala ministerka výstavby Klara Geywitzová.



Výzvy, ktorým bude krajina čeliť v nasledujúcich dvoch desaťročiach, tak budú zahŕňať zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov, integráciu, bývanie, digitalizáciu a prispôsobenie sociálnej infraštruktúry, dodala Geywitzová.