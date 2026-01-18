< sekcia Ekonomika
Počet miliardárov na svete rastie, rovnako ako ich majetok
Podľa správy bolo v minulom roku na svete približne 3000 miliardárov, pričom ich celkový majetok mal hodnotu 18,3 bilióna USD (okolo 15,75 bilióna eur).
Davos 18. januára (TASR) - Počet miliardárov na svete sa ďalej zvyšuje, rovnako ako ich majetok. Vyplýva to zo správy, ktorú pri otvorení Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose zverejnila humanitárna a rozvojová organizácia Oxfam. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa správy bolo v minulom roku na svete približne 3000 miliardárov, pričom ich celkový majetok mal hodnotu 18,3 bilióna USD (okolo 15,75 bilióna eur). Od roku 2020 sa ich bohatstvo po zohľadnení inflácie zvýšilo o viac než 80 %. Zároveň však, ako upozorňuje Oxfam, takmer polovica svetovej populácie žije v chudobe.
Správa vychádza z kombinácie rôznych zdrojov, Oxfam spojil odhady magazínu Forbes o majetku miliardárov s údajmi Svetovej banky a s UBS Global Wealth Report.
V minulom roku majetok miliardárov stúpol o približne 16 %, teda rástol trikrát rýchlejším tempom, než bol priemer predchádzajúcich rokov. Dvanásť najbohatších ľudí sveta vlastní viac majetku než najchudobnejšia polovica ľudstva, čo sú viac než štyri miliardy ľudí.
„Žijeme v ére miliardárov, a to nie je dobrá správa pre svet,“ uviedla šéfka Oxfam Deutschland Charlotte Becker. Bohatstvo na vrchole sa podľa nej koncentruje bezprecedentným tempom, len za minulý rok sa hodnota majetku miliardárov zvýšila o 2,5 bilióna USD, čo je suma porovnateľná s majetkom najchudobnejšej polovice planéty.
Oxfam upozorňuje, že ekonomická moc miliardárov sa čoraz viditeľnejšie premieta aj do politického vplyvu, predovšetkým v USA, kde podľa organizácie oslabuje demokratické procesy. Podľa správy investovalo 100 miliardárskych rodín v poslednej americkej prezidentskej kampani rekordných 2,6 miliardy USD. Sedem z desiatich najväčších mediálnych domov je aspoň čiastočne v rukách miliardárov.
(1 EUR = 1,1617 USD)
