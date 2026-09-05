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Počet miliardárov sa vlani zvýšil o 8,2 % na rekordných 3795

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Počet miliardárov v Európe sa v roku 2025 zvýšil o 7,9 % na 1081 a počet miliardárov v Ázii stúpol o 6,5 % na 881.

Autor TASR
Londýn 5. septembra (TASR) - Počet dolárových miliardárov na celom svete v minulom roku stúpol na rekordných 3795, keďže tvorbu bohatstva globálne poháňa boom umelej inteligencie. Ukázala to analýza poradenskej spoločnosti Altrata. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.

Vlaňajšie zvýšenie počtu miliardárov o 8,2 % bolo najväčším medziročným rastom za päť rokov. Kombinovaný majetok miliardárov v roku 2025 sa zväčšil o 12,8 % na rekordných 15,1 bilióna USD (12,99 bilióna eur), uviedla poradenská spoločnosť.

Počet ľudí vlastniacich majetok v hodnote najmenej jednej miliardy USD v Spojených štátoch v minulom roku stúpol o 11,6 % na 1337. USA sú krajinou s najväčším počtom miliardárov a rast ich počtu bol vlani rýchlejší ako v ktoromkoľvek inom regióne sveta.

Počet miliardárov v Európe sa v roku 2025 zvýšil o 7,9 % na 1081 a počet miliardárov v Ázii stúpol o 6,5 % na 881.

(1 EUR = 1,1622 USD)
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