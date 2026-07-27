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Počet milionárov v Británii klesol najnižšie za takmer dve desaťročia
Pokles počtu milionárov v Británii ASI pripísal klesajúcim cenám nehnuteľností a exodu bohatých jednotlivcov po daňových zmenách, ktoré urobila Labouristická strana.
Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Počet britských milionárov sa zmenšil na najnižšiu úroveň za takmer dve desaťročia, keďže inflácia nahlodáva bohatstvo a vysoké dane za vlády Labouristickej strany vyháňajú bohatých ľudí do zahraničia. Podľa odhadu neziskovej organizácie Inštitút Adama Smitha (ASI) je v Británii 442.000 ľudí s majetkom v hodnote viac ako milión libier (1,17 milióna eur), čo je o 7 % menej ako v minulom roku a najnižší počet od finančnej krízy z roku 2008. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo Finance, ktorý cituje web The Telegraph.
Pokles počtu milionárov v Británii ASI pripísal klesajúcim cenám nehnuteľností a exodu bohatých jednotlivcov po daňových zmenách, ktoré urobila Labouristická strana. Mitchell Palmer z organizácie ASI povedal, že klesajúci počet milionárov v krajine by sa mal považovať za „varovný signál“. „Každý milionár, ktorý odchádza, znamená menej kapitálu pre britské podniky, menej medzinárodných väzieb a slabšieho podnikateľského ducha v ekonomike," uviedol Palmer.
„Bez ohľadu na vlastné osobné financie by každému malo záležať na tom, aby v Británii neklesal počet milionárov, ktorí prispievajú k výberu daní a vytvárajú tu pracovné miesta a podniky," povedal britský tieňový minister pre podnikanie Andrew Griffith.
(1 EUR = 0,85524 GBP)
Pokles počtu milionárov v Británii ASI pripísal klesajúcim cenám nehnuteľností a exodu bohatých jednotlivcov po daňových zmenách, ktoré urobila Labouristická strana. Mitchell Palmer z organizácie ASI povedal, že klesajúci počet milionárov v krajine by sa mal považovať za „varovný signál“. „Každý milionár, ktorý odchádza, znamená menej kapitálu pre britské podniky, menej medzinárodných väzieb a slabšieho podnikateľského ducha v ekonomike," uviedol Palmer.
„Bez ohľadu na vlastné osobné financie by každému malo záležať na tom, aby v Británii neklesal počet milionárov, ktorí prispievajú k výberu daní a vytvárajú tu pracovné miesta a podniky," povedal britský tieňový minister pre podnikanie Andrew Griffith.
(1 EUR = 0,85524 GBP)