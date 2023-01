Počet nabíjacích bodov pre elektromobily sa zvýšil takmer o polovicu

Bratislava 17. januára (TASR) - Začiatkom tohto roka bolo na Slovensku k dispozícii 1483 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily v celkovo v 629 lokalitách. Medziročne sa tak počet verejných nabíjacích bodov zvýšil o 45 % a počet lokalít o 46 %, informovala v utorok Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



"Výraznejší rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily je základom pre ochotu motoristov prejsť na nízkoemisné vozidlá," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Takmer tri štvrtiny všetkých nabíjacích bodov, a to 1053, sú s výkonom 22 kW na striedavý prúd (AC) a takmer jednu štvrtinu (334 ks) tvoria rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd (DC). Zvyšok (96) sú ultrarýchle DC nabíjačky s výkonom 150 až 350 kW.



Nabíjacie lokality sú relatívne rovnomerne rozdelené po celom Slovensku. V pokrytí infraštruktúrou o niečo vyčnieva Bratislavský kraj, v ktorom je 22 % všetkých lokalít, čo je prirodzené, keďže je tu registrovaný aj najvyšší počet elektromobilov. Nasledujú Prešovský a Košický samosprávny kraj s podielom po 14 %, Nitriansky a Trenčiansky kraj majú každý 11 % z celkového počtu lokalít, Žilinský a Banskobystrický po desať percent. Najmenší podiel nabíjacích lokalít je v Trnavskom samosprávnom kraji, a to deväť percent.



Vo výstavbe nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily musí podľa SEVA Slovensko výrazne pridať, keďže sa v roku 2035 podľa schválenej legislatívy skončí predaj bežných vozidiel so spaľovacím motorom a v celej Európskej únii sa budú môcť predávať už iba úplne bezemisné vozidlá.



Už v najbližších týždňoch SEVA očakáva odštartovanie podpory pre výstavbu nabíjačiek pre mestá v objeme desať miliónov eur, ktorá bude financovaná z plánu obnovy a vyhlasovať ju bude Ministerstvo hospodárstva SR. V prvom štvrťroku sa ďalej otvorí podobná schéma v objeme vyše šesť miliónov pre podnikateľské subjekty. "Veríme, že ešte tento rok sa spustí aj výstavba vyše 230 ultrarýchlych nabíjacích bodov na diaľniciach, na čo by malo ísť z plánu obnovy ďalších 30 miliónov eur," dodal Križanský.