Počet nabíjacích bodov pre elektromobily vzrástol vlani o 22 %

Bratislava 10. januára (TASR) - Na Slovensku bolo koncom minulého roka spolu 1802 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily, čo je medziročný nárast o 22 %. Tempo výstavby staníc na Slovensku je pomalšie ako európsky priemer, zodpovedá však podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) trendom v predaji elektromobilov. Tie u nás dosahujú najmenší podiel na celkových registráciách v celej Európskej únii, upozornila SEVA.



Pre približne 10.000 elektromobilov, jazdiacich v súčasnosti po slovenských cestách, bolo ku koncu roka k dispozícii 1808 nabíjacích konektorov na 740 lokalitách s celkovým inštalovaným výkonom 82.082 kilowattov (kW). "Výraznejší nárast počtu dostupných lokalít aj nabíjacích staníc očakáva SEVA v roku 2024, keď budú do prevádzky uvedené stovky nabíjačiek vybudovaných z dvoch výziev plánu obnovy a odolnosti zameraných na firmy a samosprávy," uviedol riaditeľ asociácie Patrik Križanský.



Šéf SEVA považuje za povzbudivé, že najväčší nárast je pri najvýkonnejších nabíjačkách, keď sa počet konektorov s výkonom nad 300 kW medziročne viac ako strojnásobil. Podobne pozitívne sú podľa Križanského aj prírastky v počte konektorov s výkonom nad 150 kW, ktoré zaznamenali nárast o 73 %.



Čísla však zachytávajú len počty verejných nabíjacích staníc, no viac ako 80 % výkonov nabíjania sa realizuje na neverejných staniciach - v súkromných garážach, vo firmách, administratívnych budovách či depách. "Pre rýchlejšiu adaptáciu elektromobility by bolo veľkým prínosom, ak by sme dokázali z plánu obnovy a odolnosti vyčleniť prostriedky aj na podporu výstavby takýchto neverejných staníc, ako je to napríklad možné v Českej republike alebo v Nemecku," tvrdí riaditeľ SEVA.



U verejných nabíjacích staníc očakáva SEVA v tomto roku intenzívnejší rast. Popri diaľniciach by mali vyrásť vysokorýchlostné nabíjacie huby. Okrem toho sú spustené dve schémy z plánu obnovy pre samosprávy a pre právnické osoby, do ktorých prišli podľa Križanského desiatky žiadostí.