Počet nakupujúcich v britských obchodoch pre blokády strmo klesol

Londýn 23. novembra (TASR) - Britský maloobchodný sektor smeruje v novembri k strmému poklesu. Celkový počet nakupujúcich v maloobchodných prevádzkach v Spojenom kráľovstve sa totiž za týždeň do 21. novembra medziročne znížil až o 55,4 %. Uviedla to v pondelok prieskumná spoločnosť Springboard.



To odráža najmä negatívny vplyv nových blokád (tzv. lockdownu), ktoré boli zavedené začiatkom novembra v Anglicku na obmedzenie šírenia pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa údajov Springboard najhoršia situácia je v centrách regionálnych miest, kde počet zákazníkov v obchodoch klesol v priemere o 64,4 %, pričom v centre Londýna sa znížil až o 80,4 %.



V októbri pritom maloobchodné tržby v Británii vzrástli, už šiesty mesiac po sebe a viac, ako ekonómovia odhadovali. Dôvodom bol zrejme skorší začiatok vianočných nákupov, ktorý podporili aj zľavy u maloobchodníkov pred avizovaným lockdownom.