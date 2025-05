Počet naturalizácií dosiahol v Nemecku v roku 2024 rekordnú úroveň

Berlín 31. mája (TASR) - V minulom roku sa v Nemecku naturalizoval rekordný počet cudzincov, najviac od začiatku štandardizovaného zberu údajov v roku 2000, oznámili v sobotu noviny Welt am Sonntag. TASR informáciu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Na základe prieskumu novín získalo vlani v 13 spolkových krajinách nemecké občianstvo celkovo 249.901 osôb. V roku 2023 bol celoštátny údaj zo všetkých 16 spolkových krajín 200.095, čo predstavovalo v tom čase tiež rekord.



Niekoľko spolkových krajín poskytlo na požiadanie predbežné údaje, zatiaľ čo niektoré krajiny svoje údaje zverejnili iba nedávno. Spolkové krajiny Dolné Sasko, Sasko-Anhaltsko a Šlezvicko-Holštajnsko neposkytli novinám celkové údaje.



Dňa 27. júna 2024 vstúpila do platnosti reforma zákona o občianstve, ktorá umožňuje prisťahovalcom získať nemecké občianstvo rýchlejšie. Opatrenie tiež umožnilo dvojaké občianstvo, ktoré je pre mnohých cudzincov žijúcich v Nemecku kľúčovým faktorom.



Naturalizácia sa stala možnou po piatich rokoch namiesto predchádzajúcich ôsmich, alebo po troch rokoch v prípade tých, ktorí sa integrovali obzvlášť dobre.



Nová vládna koalícia konzervatívcov a sociálnych demokratov zrušila trojročný zrýchlený proces naturalizácie, ale zachovala päťročný plán.



„Mnohí ľudia, ktorí k nám prišli počas veľkých migračných pohybov v rokoch 2015 a 2016, sa teraz uchádzajú alebo už požiadali o azyl,“ povedal pre Welt am Sonntag výkonný riaditeľ Združenia nemeckých miest (DST) Helmut Dedy.



Dodal, že skutočnosť, že žiadatelia sa už nemusia vždy vzdať svojho predchádzajúceho občianstva, motivuje viac ľudí, aby požiadali o nemecké občianstvo.



Záujemcovia o občianstvo musia úspešne absolvovať test s názvom „Život v Nemecku“, ktorý preverí ich znalosti z nemeckej histórie, kultúry, spoločnosti a práva.