Počet návštevníkov ubytovacích zariadení v decembri klesol o 84,3 %

Bratislava 24. februára (TASR) - Celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení sa v decembri 2020 medziročne prepadol o 84,3 %. V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach SR sa v decembri 2020 ubytovalo len 68.100 návštevníkov, bol to tretí najhorší mesiac v roku poznačenom pandémiou ochorenia COVID-19. Posledný mesiac roka prehĺbil celoročný výsledok ubytovateľov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Návštevnosť v SR tvorili aj v poslednom mesiaci roka najmä domáci turisti. Z celkového počtu ubytovaných predstavovali 84 %. Ich počet sa medziročne znížil na 57.100 (pokles oproti vlaňajšku o 79 %).



Vo všetkých krajoch zaznamenal počet domácich turistov pokles väčší ako 75 %. Najnižší pokles bol v Trnavskom kraji (o 75,4 %), v Žilinskom a Prešovskom kraji (zhodne o 77,7 %). Najvyšší pokles zaznamenal v decembri Nitriansky kraj, a to o 85,3 %.



Naďalej pretrvávala veľmi nízka návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali v decembri 2020 iba 11.000. Najvyšší počet zahraničných turistov navštívilo počas decembra Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj.



Z pohľadu regiónov bol negatívny dosah v decembri najviac viditeľný v Bratislavskom kraji, kde bola celková návštevnosť medziročne nižšia až o 88,9 %. Počet zahraničných hostí, ktorí tu vlani trávili posledný mesiac roka, poklesol až o 94,4 %, a to aj napriek tomu, že bol z pohľadu zahraničných návštevníkov najnavštevovanejším krajom.



Dĺžka pobytov aj v decembri 2020 medziročne vzrástla, v priemere za SR z 2,4 noci na 3,3 noci. Zvýšený záujem o pobyty na horách a klesajúci počet kúpeľných pobytov zapríčinil nižší nárast priemerného počtu nocí oproti predchádzajúcim dvom mesiacom. Trenčiansky kraj zaznamenal najvyšší nárast počtu prenocovaní, a to z 3,1 na 5,6 noci, kapacity izieb boli využité na 14,2 %. Nasledoval Banskobystrický kraj, kde sa počet prenocovaní zvýšil z 2,5 noci na 4 noci (nárast o 1,5 prenocovania) a kapacity izieb boli využité najviac zo všetkých krajov, a to na 15,8 %.



Rozsiahle obmedzenia cestovania pre pandémiu viedli počas celého roka 2020 k rekordnému poklesu návštevnosti o 50,1 %. V zariadeniach cestovného ruchu sa od začiatku roka ubytovalo len 3,2 milióna návštevníkov a hostia strávili v ubytovacích zariadeniach takmer 9,8 milióna nocí (pokles o 44,7 %). Priemerný počet prenocovaní za rok zaznamenal nárast z 2,8 na 3,1 noci.