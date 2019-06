Počet nelegálnych cigariet na Slovensku rastie

Podľa Slovenského združenia pre značkové výrobky sa našli v niektorých cigaretách nebezpečné prímesi, ako napríklad jed na potkany. Nelegálna výroba cigariet je však tiež veľmi výnosný biznis.

Bratislava 6. júna (TASR) – Na Slovensku rastie množstvo nelegálnych cigariet. Kým v roku 2014 bol ich podiel na trhu jedno percento, v minulom roku to bolo už šesť percent. Fajčenie falošných cigariet podporuje zločinecké skupiny, môže priniesť neočakávané zdravotné komplikácie a ochudobňuje štátny rozpočet, uviedlo vo štvrtok Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV).



Podľa výkonného riaditeľa združenia Ľubomíra Tuchschera sa našli v niektorých cigaretách nebezpečné prímesi, ako napríklad jed na potkany. Nelegálna výroba cigariet je však tiež veľmi výnosný biznis. Zatiaľ čo škatuľka cigariet vo vyspelých krajinách stojí sedem eur, nelegálne cigarety iba tri eura, no výrobná cena sa ráta v eurocentoch. "Z nelegálneho obchodu s cigaretami sú financované napríklad teroristické skupiny," povedal Tuchscher. Tento biznis sa podľa neho podpísal napríklad pri zavraždení novinárov parížskeho satirického časopisu Charlie Hebdo, keď teroristi získali peniaze na nákup zbraní práve z nelegálneho obchodu s cigaretami.



Aby sa situácia v obchode s nelegálnymi cigaretami na Slovensku zmenila, spustilo združenie vo štvrtok internetovú stránku nekúrfejky.sk. "Je určená pre ľudí, ktorí sa častejšie dostávajú do kontaktu s nelegálnymi cigaretami," povedal Tuchscher. "Naša ambícia je, dostať do povedomia verejnosti, že s nelegálnymi cigaretami sú spojené určité riziká, ktoré si ľudia neuvedomujú," dodal. Stránka bude prinášať základné informácie o nelegálnom obchode s cigaretami. Obsahuje aj anonymný formulár, v ktorom môže každý, kto má podozrenie na nelegálny obchod s cigaretami, upovedomiť Finančnú správu SR.



V boji proti nelegálnym cigaretám v ostatnom období zaznamenala úspechy aj Finančná správa SR. Od začiatku roku 2019 identifikovali na východnej hranici Slovenska už viac ako 400 prípadov, pri ktorých zaistili 1,3 milióna kusov cigariet. "Z praxe vieme, že najčastejšie pašovanou komoditou sú cigarety. Na východe Slovensku sú takou pašeráckou klasikou," povedal generálny riaditeľ sekcie colnej finančnej správy Tomáš Prochocký.



Nelegálne cigarety sa však na Slovensko nedostávajú iba pašovaním. Finančná správa odhalila aj niekoľko prípadov nelegálnej výroby cigariet. "Len v tomto roku sme zabránili, aby sa na európsky trh dostalo 30 miliónov kusov nelegálne vyrobených cigariet," dodal riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó.