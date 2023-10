Počet neobývaných bytov ŠÚ SR zisťoval na základe trvalého pobytu

Bratislava 16. októbra (TASR) - Počet neobývaných nehnuteľností na Slovensku Štatistický úrad (ŠÚ) SR zisťoval na základe trvalého pobytu. Ak v nehnuteľnosti nikto nemal trvalý pobyt, nahliadalo sa na ňu pri sčítaní obyvateľov domov a bytov ako na neobývanú. Hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder tak vysvetlila údaje o vysokom počte neobývaných nehnuteľností na Slovensku.



Podľa sčítania z roku 2021 je na území Slovenska neobývaných 499.081 bytov a 285.429 domov. Najviac prázdnych bytov bolo evidovaných v Bratislavskom kraji a prvenstvo v počte neobývaných domov vedie Banskobystrický kraj. "Štatistický úrad SR pri sčítaní neskúmal dôvody, prečo jednotlivé nehnuteľností sú neobývané, ale zisťoval skutkový stav - počet," priblížila Stauder. Ako dodala, z premenných, ktoré má ŠÚ SR k dispozícii, si však vedia tieto aspekty odvodiť.



Nehnuteľnosť tak mohla ostať prázdna po úmrtí majiteľa, počet prázdnych bytov a domov môže tiež súvisieť s tým, že sa ľudia sťahujú za prácou do iných miest či do zahraničia. "Výrazným aspektom hlavne v Bratislavskom kraji je fakt, že firmy aj jednotlivci môžu vlastniť viacero bytov, ktoré prenajímajú. Trvalý pobyt majú len v jednom, a tak sa na ostatné nahliada ako na 'prázdne'. Pritom v nich žije neprihlásený nájomník, ktorý má trvalý pobyt úplne niekde inde v SR," doplnila Stauder.



Po poslednom sčítaní v roku 2021 evidoval ŠÚ SR v Bratislavskom kraji až 95.634 neobývaných bytov. Ide o najvyšší počet prázdnych bytov na Slovensku. Najmenej ľudí láka bývanie v bratislavskej mestskej časti Ružinov, kde bolo vyše 19.500 bytov neobývaných. Druhý najvyšší počet neobývaných bytov zaevidoval ŠÚ SR v Banskobystrickom kraji, a to 65.774. V Banskobystrickom kraji je zároveň aj najviac neobývaných domov na Slovensku, a to až 42.933. Najviac prázdnych domov v kraji je v okrese Rimavská Sobota (4855).