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Počet nezamestnaných Francúzov sa v júni zvýšil
Počet registrovaných nezamestnaných mužov v júni vo Francúzsku stúpol o 7400 zhruba na 1,622 milióna. Počet žien hľadajúcich si prácu klesol o 1500 na približne 1,5 milióna.
Autor TASR
Paríž 28. júla (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných vo Francúzsku v júni stúpol o 5900 na zhruba 3,122 milióna. Rast počtu nezamestnaných v krajine sa však spomalil po tom, ako v máji na úradoch práce pribudlo 15.500 uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo francúzske ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zvýšenie počtu tých obyvateľov Francúzska, ktorí si hľadajú prácu, bol v júni hlavne výsledkom väčšieho počtu nezamestnaných starších ľudí. Počet ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, vzrástol o 5400 na 779.800. Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 rokov sa zvýšil iba o 1500 na 509.400 a vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov sa počet ľudí bez práce znížil o 1000 na približne 1,812 milióna.
Počet registrovaných nezamestnaných mužov v júni vo Francúzsku stúpol o 7400 zhruba na 1,622 milióna. Počet žien hľadajúcich si prácu klesol o 1500 na približne 1,5 milióna.
Zvýšenie počtu tých obyvateľov Francúzska, ktorí si hľadajú prácu, bol v júni hlavne výsledkom väčšieho počtu nezamestnaných starších ľudí. Počet ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, vzrástol o 5400 na 779.800. Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 rokov sa zvýšil iba o 1500 na 509.400 a vo vekovej skupine od 25 do 49 rokov sa počet ľudí bez práce znížil o 1000 na približne 1,812 milióna.
Počet registrovaných nezamestnaných mužov v júni vo Francúzsku stúpol o 7400 zhruba na 1,622 milióna. Počet žien hľadajúcich si prácu klesol o 1500 na približne 1,5 milióna.