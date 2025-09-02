< sekcia Ekonomika
Počet nezamestnaných sa mierne zvýšil o 1700 ľudí na 5,3 %
Aktuálny počet nezamestnaných v 2. štvrťroku bol druhý historicky najnižší od začiatku roka 2021. Historicky najmenej nezamestnaných bolo v 2. štvrťroku 2024 (sezónne neočistené dáta).
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Počet ľudí bez práce aj miera nezamestnanosti počas druhého štvrťroka 2025 medziročne mierne vzrástli, oba ukazovatele sa však držali na historických minimách. Bez práce bolo 144.500 ľudí a miera nezamestnanosti na úrovni 5,3 %. Ukazovatele nezamestnanosti sa zhoršili v piatich z ôsmich krajov SR, prírastky a úbytky však boli takmer vo všetkých regiónoch len veľmi mierne. V utorok o tom na základe Výberového zisťovania pracovných síl informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Aktuálny počet nezamestnaných v 2. štvrťroku bol druhý historicky najnižší od začiatku roka 2021. Historicky najmenej nezamestnaných bolo v 2. štvrťroku 2024 (sezónne neočistené dáta). Referenčná miera nezamestnanosti dosiahla hodnotu 5,3 %, čo je na úrovni historicky najnižších hodnôt. Miera nezamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívneho obyvateľstva SR vo veku od 15 do 74 rokov, sa udržuje na hodnotách pod úrovňou 6 % posledné dva roky.
V štruktúre naďalej prevládali dlhodobo nezamestnaní s podielom 62 %, ich počet medziročne mierne klesol na aktuálnych 90.100 osôb. Tempo poklesu o 2,3 % však bolo pomalšie ako v 1. štvrťroku. Naďalej významný podiel, takmer tretinu, spomedzi nezamestnaných tvorili zatiaľ ešte nikdy nepracujúce osoby. Napriek medziročnému poklesu o viac ako 10 % išlo stále o vysokopočetnú skupinu vyše 45.000 osôb, pričom viac ako polovicu tvorili mladí ľudia do 34 rokov.
Dlhodobo najvyššie počty nezamestnaných boli naďalej v Prešovskom (viac ako 41.000 osôb), Košickom (takmer 32.000 osôb) a v Banskobystrickom kraji (23.000 osôb). Negatívny trend, medziročný rast počtu ľudí bez práce, bol zaznamenaný v piatich z ôsmich krajov Slovenska. Relatívne najdynamickejšie, o viac ako 5 %, rástol v Banskobystrickom kraji (o 1500 osôb) a tiež v Nitrianskom kraji (o viac ako 500 osôb). Naopak, najvýraznejší pokles o 3,2 % (o necelých 500 osôb) bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji.
Miera nezamestnanosti v regiónoch sa pohybovala od 2,1 % v Bratislavskom kraji do 10,6 % v Prešovskom kraji. Z ôsmich krajov až päť malo veľmi nízku mieru nezamestnanosti na úrovni menej ako 4 %, a to Bratislavský, Trenčiansky, Žilinský, Trnavský a Nitriansky kraj. Z hľadiska vývoja najvýraznejšie zhoršenie situácie v medziročnom porovnaní nastalo v Banskobystrickom kraji, v ktorom miera nezamestnanosti stúpla o 0,5 percentuálneho bodu na 7,3 %.
