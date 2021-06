Počet nezamestnaných v Nemecku klesol v júni výraznejšie,než sa čakalo

Berlín 30. júna (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku tento mesiac klesol, pričom pokles bol takmer dvakrát výraznejší, než sa očakávalo. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Spolkového úradu práce.



Počet nezamestnaných po úprave o sezónne vplyvy klesol v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 38.000 na 2,691 milióna. Analytici pritom počítali s poklesom o 20.000. Výsledky boli lepšie aj v porovnaní s vývojom v máji, keď sa počet ľudí bez práce po úprave o sezónne vplyvy znížil o 19.000.



Miera nezamestnanosti sa v júni v porovnaní s májom nemenila. To znamená, že sa udržala na 5,9-percentnej úrovni, čo je v súlade s očakávaniami.



Najnovšie údaje Spolkového úradu práce poukazujú na zotavovanie nemeckého pracovného trhu. Umožňuje to postupné otváranie sa ekonomiky, ktoré podporuje zvyšujúci sa počet zaočkovaných obyvateľov.