Počet nezamestnaných v Nemecku sa v júli nečakane znížil

Norimberg 1. augusta (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku sa v júli 2023 nečakane znížil. To ukazuje na odolnosť trhu práce aj napriek ťažkým ekonomickým podmienkam. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil spolkový úrad práce Bundesagentur für Arbeit. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne sa počet ľudí bez práce v najväčšej európskej ekonomike po úprave o sezónne vplyvy v júli 2023 znížil oproti júnu o 4000 na 2,604 milióna. Analytici pritom očakávali, že vzrastie o 20.000. Bez zahrnutia ukrajinských občanov by však došlo k nárastu počtu nezamestnaných v dôsledku slabého ekonomického prostredia, uviedol úrad.



V porovnaní s júlom 2022 bolo v Nemecku minulý mesiac bez práce o 147.000 ľudí viac.



Sezónne upravená miera nezamestnanosti v júli 2023 klesla na 5,6 %, zatiaľ čo analytici predpovedali, že zostane na úrovni 5,7 %.



V júli bolo v Nemecku otvorených 772.000 pracovných miest, o 108.000 menej ako pred rokom.



"Dopyt firiem po pracovnej sile zostáva obmedzený," uviedla šéfka úradu práce Andrea Nahlesová.