Počet nezamestnaných v Nemecku sa v máji mierne zvýšil

Berlín 31. mája (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku sa v máji 2023 oproti aprílu zvýšil. Ale len mierne, menej ako analytici odhadovali. To ukazuje na odolnosť trhu práce v najväčšej európskej ekonomike napriek ťažkým podmienkam. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil spolkový úrad práce Bundesagentur für Arbeit. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa týchto údajov sa počet ľudí bez práce po úprave o sezónne vplyvy v máji 2023 zvýšil o 9000 na 2,573 milióna, zatiaľ čo analytici očakávali, že stúpne o 15.000 osôb. Sezónne upravená miera nezamestnanosti však zostala v máji stabilná na úrovni 5,6 %.



"Napriek slabej ekonomike je trh práce celkovo stabilný," povedal Daniel Terzenbach, šéf oddelenia pre jednotlivé regióny na úrade práce.



V porovnaní s májom 2022 stúpol počet nezamestnaných v Nemecku o 284.000 osôb. Aj bez zohľadnenia ukrajinských utečencov by počet nezamestnaných medziročne vzrástol, aj keď menej výrazne, uviedol úrad práce.



V máji 2023 bolo vytvorených 767.000 nových pracovných miest, o 98.000 menej ako v tom istom mesiaci vlani.