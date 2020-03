Počet nezamestnaných v Nemecku sa v marci zvýšil iba mierne

Berlín 31. marca (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku v marci vzrástol, rast bol však omnoho miernejší, než sa očakávalo. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje Spolkového úradu práce.



Podľa úradu počet nezamestnaných na sezónne upravenej báze vzrástol v marci o 1000 na 2,267 milióna. To je podstatne miernejší rast, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters, ktorí počítali s rastom počtu nezamestnaných až o 29.000. Miera nezamestnanosti sa tak udržala na predchádzajúcej úrovni 5 %, pričom sa počítalo s jej zvýšením na 5,1 %.



Úrad práce však upozornil, že výsledok neodráža eskaláciu krízy spôsobenej šírením nového koronavírusu a jej vplyv na trh práce, keďže do predbežných výsledkov nie sú zahrnuté údaje za celý mesiac.