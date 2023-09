Počet nezamestnaných v Nemecku tento rok vzrastie o 190.000

Norimberg 22. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku sa tento rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom pravdepodobne zvýši v priemere o 190.000. Dôvodom je vysoká inflácia, rastúce úrokové sadzby a slabnúci zahraničný dopyt, oznámil v piatok nemecký Inštitút pre výskum trhu práce a zamestnanosti (IAB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Počet nezamestnaných v Nemecku dosiahol v auguste približne 2,7 milióna. Podľa prognózy IAB sa v roku 2024 zvýši o ďalších 60.000 ľudí. Šance nezamestnaných nájsť si prácu sú v súčasnosti také nízke ako počas pandémie nového koronavírusu a miera dlhodobej nezamestnanosti sa pohybuje výrazne nad predpandemickou úrovňou, uviedol inštitút so sídlom v Norimbergu.



Počet zamestnancov, ktorí platia sociálne odvody, sa napriek tomu zvýšil. Na rok 2023 IAB prognózuje relatívne mierny prírastok o 250.000 na 34,76 milióna zamestnancov podliehajúcich odvodom do fondov sociálneho zabezpečenia. To by bola polovičná miera oproti roku 2022.



Inštitút očakáva, že nemecká ekonomika v tomto roku klesne o približne 0,6 % a v roku 2022 sa vráti k rastu o 1,1 %. Podmienkou však je pokles inflácie.