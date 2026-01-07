< sekcia Ekonomika
Počet nezamestnaných v Nemecku v decembri stúpol najvyššie za 15 rokov
Dopyt po pracovnej sile sa v decembri v Nemecku opäť oslabil. Úrad práce evidoval 619.000 voľných pracovných miest, čo bol medziročný pokles o 35.000.
Autor TASR
Norimberg 7. januára (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných v Nemecku v decembri vzrástol o 23.000 na 2,9 milióna. Oznámil to v stredu Spolkový úrad práce (BA). Uviedol, že ide o najvyššiu nezamestnanosť v krajine od decembra 2010, keď bez práce bolo 3,012 milióna obyvateľov Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V porovnaní s decembrom 2024 sa počet nezamestnaných zvýšil o 101.000. Nemecká miera nezamestnanosti medzimesačne stúpla o 0,1 percentuálneho bodu na úroveň 6,2 %.
„Trhu práce naďalej chýba ekonomický impulz,“ povedala šéfka BA Andrea Nahlesová. Nezamestnanosť v decembri zvyčajne rastie, keďže v dôsledku chladného počasia je k dispozícii menej pracovných miest v takých odvetviach, ako je stavebníctvo alebo poľnohospodárstvo. Nahlesová však poznamenala, že trh práce sa postupne zhoršoval aj v priebehu roka, a to pre hospodársky pokles. „Podstatné je to, že je slabší ako pred rokom," dodala.
Dopyt po pracovnej sile sa v decembri v Nemecku opäť oslabil. Úrad práce evidoval 619.000 voľných pracovných miest, čo bol medziročný pokles o 35.000.
