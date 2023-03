Počet nezamestnaných v Nemecku vo februári mierne vzrástol

Norimberg 1. marca (TASR) - Počet ľudí bez práce v Nemecku vo februári 2023 oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 4000 na 2,62 milióna. V medziročnom porovnaní podľa údajov, ktoré zverejnil v stredu Spolkový úrad práce, pribudlo 192.000 nových nezamestnaných. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Miera nezamestnanosti zostala stabilná na úrovni 5,7 %. Bez zahrnutia utečencov z Ukrajiny by bol nárast nezamestnanosti podľa zverejnených údajov iba mierny.



Vzhľadom na rastúcu infláciu pribudli aj skrátené pracovné úväzky. V rámci vládneho programu podpory zamestnanosti, tzv. kurzarbeit, môžu firmy vo finančných ťažkostiach posielať zamestnancov domov. Tí však o prácu neprídu a štát im dočasne vypláca určitú časť mzdy.



Podľa prepočtov agentúry DPA na základe údajov dostupných do decembra 2022 skrátené úväzky v tomto mesiaci využívalo približne 183.000 ľudí.



Od 1. do 23. februára nahlásili firmy skrátené úväzky pre 61.000 zamestnancov. Skúsenosti podľa DPA naznačujú, že počty zamestnancov, ktorí na skrátené úväzky v skutočnosti nastúpia, bývajú nižšie.



Dopyt po pracovnej sile v Nemecku od začiatku roka síce klesá, podľa Spolkového úradu práce však zostáva sále vysoký. Vo februári bolo k dispozícii 778.000 neobsadených voľných miest, čo predstavuje medziročný pokles o 44.000.