Berlín 30. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku vzrástol aj v septembri, štvrtý mesiac po sebe, keď vývoj na trhu práce opäť ovplyvnil vstup ukrajinských utečencov do systému. Tempo zvyšovania počtu ľudí bez práce však nebolo také výrazné ako v predošlých mesiacoch a miera nezamestnanosti sa udržala na predchádzajúcej úrovni. Ukázali to v piatok zverejnené údaje Spolkového úradu práce. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru tradingeconomics.



Úrad oznámil, že počet evidovaných nezamestnaných vzrástol v septembri na sezónne upravenej báze o 14.000 na 2,51 milióna. Rast počtu nezamestnaných bol však miernejší než v predchádzajúcom mesiaci, keď sa ich počet zvýšil o 28.000.



Vývoj na trhu práce bol napriek zvýšeniu počtu nezamestnaných lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí očakávali, že počet ľudí bez práce vzrastie o 20.000.



Úrad potvrdil, že výsledky na pracovnom trhu opäť ovplyvnili utečenci z Ukrajiny, ktorí vstupujú do systému. "Bez ich započítania by výsledky boli výrazne lepšie," dodal.



Aj keď sa počet nezamestnaných zvýšil, pracovný trh zostáva stabilný. "Napriek rastúcim cenám a obavám z nedostatku energií si trh práce udržiava stabilitu," povedala šéfka úradu Andrea Nahlesová. Potvrdzujú to údaje o vývoji sezónne upravenej miery nezamestnanosti. Tá dosiahla v septembri 5,5 %, čo je rovnaká nezamestnanosť ako v predchádzajúcom mesiaci.