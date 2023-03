Počet nezamestnaných v Španielsku bol vo februári na 15-ročnom minime

Madrid 2. marca (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku zaznamenal vo februári oproti prvému mesiacu tohto roka mierny rast, napriek tomu to bol február s najnižším počtom nezamestnaných za posledných 15 rokov. Uviedlo to vo štvrtok španielske ministerstvo práce.



Ako informovali portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré sa odvolali na údaje ministerstva, v minulom mesiaci bolo v Španielsku celkovo 2,91 milióna evidovaných nezamestnaných. V porovnaní s januárom sa ich počet zvýšil o 2618, teda o 0,1 %. Pre mesiac február to však stále znamená najnižší počet nezamestnaných od roku 2008.



Z pohľadu jednotlivých oblastí hospodárstva sa počet ľudí bez práce znížil v oblasti služieb, priemyslu a stavebníctva. Naopak, v poľnohospodárstve zaznamenal rast. Čo sa týka regiónov, najvýraznejší rast počtu nezamestnaných zaznamenalo hlavné mesto Madrid (+5040). Za ním nasledovali Kanárske ostrovy a regióny Murcia a Andalúzia.



Aj nezamestnanosť mladých ľudí sa v medzimesačnom porovnaní zvýšila, keď počet nezamestnaných vo veku do 25 rokov vzrástol oproti januáru o 5,83 % na 215.366. Bol to však najnižší počet za mesiac február v histórii záznamov.