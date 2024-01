Počet nezamestnaných v Španielsku bol v decembri najnižší za 16 rokov

Madrid 3. januára (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku zaznamenal v decembri pokles, pričom za daný mesiac dosiahol najnižšiu úroveň za 16 rokov. Uviedlo to v stredu španielske ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 23.375. Pokles bol tak výraznejší, než očakávali analytici. Tí počítali s poklesom počtu nezamestnaných iba o 15.700.



Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku dosiahol v poslednom mesiaci roka 2,71 milióna. To je najnižší počet za mesiac december od roku 2007. Neskôr vývoj na španielskom trhu práce ovplyvnila svetová finančná kríza. V decembri 2023 výrazne klesol počet nezamestnaných v sektore služieb, a to o 25.159. Klesol aj v poľnohospodárstve, pokles bol však miernejší. Naopak, zvýšil sa v stavebníctve aj v sektore priemyslu.



Najnovšie údaje zároveň poukázali na pokles počtu nezamestnaných medzi mladými ľuďmi na historické minimum. Vo vekovej kategórii do 25 rokov klesol počet nezamestnaných v decembri o 12.014 na 193.965, čo predstavuje najnižšiu úroveň od začatia evidovania príslušných údajov.