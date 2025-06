Počet nezamestnaných v Španielsku bol najnižší od finančnej krízy

Madrid 3. júna (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v máji 2025 klesol pod hranicu 2,5 milióna ľudí, po prvý raz od vypuknutia finančnej krízy pred takmer 17 rokmi. Ukázali to v utorok údaje ministerstva práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov ministerstva sa počet registrovaných nezamestnaných vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v máji oproti aprílu znížil o 57.835 na 2,45 milióna ľudí.



Španielsko malo naposledy menej ako 2,5 milióna nezamestnaných v júli 2008, pred vypuknutím globálnej finančnej krízy, ktorú v prípade Španielska ešte zhoršilo prasknutie realitnej bubliny.



Údaje ministerstva ďalej ukázali, že nezamestnanosť v máji klesla vo všetkých odvetviach, pričom najviac sa znížila v službách (-42.930 osôb alebo -2,4 %).



Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo veku do 25 rokov klesla v máji v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 6426 osôb alebo 3,6 % na 171.003. To je najnižšie číslo, aké kedy bolo zaznamenané v tejto vekovej skupine.



Nezamestnanosť v Španielsku tradične klesá počas leta, keď pohostinský priemysel najíma tisíce pracovníkov, aby zvládol nápor miliónov turistov.



Ministerstvo v separátnej správe uviedlo tiež, že Španielsko v máji získalo viac ako 190.000 čistých formálnych pracovných miest. Tým sa počet ľudí s formálnym zamestnaním zvýšil na 21,8 milióna a dosiahol tak vôbec najvyššiu úroveň v histórii týchto údajov.