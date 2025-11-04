< sekcia Ekonomika
Počet nezamestnaných v Španielsku bol za október najnižší za 18 rokov
Počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku vzrástol v októbri oproti septembru o 22.101.
Autor TASR
Madrid 4. novembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku zaznamenal v októbri oproti predchádzajúcemu mesiacu prudký rast, štyrikrát vyšší než sa čakalo. Napriek tomu bol konečný počet nezamestnaných najnižší za mesiac október za posledných 18 rokov. Údaje španielskeho ministerstva práce zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku vzrástol v októbri oproti septembru o 22.101. To výrazne presahuje odhady analytikov, ktorí počítali s rastom o 5200. Na druhej strane, celkový počet ľudí bez práce dosiahol v októbri 2.443.766, čo je ich najnižší počet za mesiac október od roku 2007.
Pod výrazný medzimesačný rast počtu nezamestnaných sa podpísal sektor služieb. Dôvodom je končiaca sa letná turistická sezóna. V tomto sektore sa počet nezamestnaných zvýšil oproti septembru o 18.496. Mierne vzrástol aj v priemysle a poľnohospodárstve, konkrétne o 1148, respektíve 1270. Naopak, v stavebníctve o 2121 klesol.
Medzimesačný rast zaznamenal počet nezamestnaných aj v prípade mladých ľudí vo vekovej kategórii do 25 rokov, a to o 10.082. Na druhej strane, celkový počet mladých ľudí bez práce dosiahol v Španielsku v októbri 193.798, čo predstavuje najnižší počet v tejto kategórii za mesiac október v histórii meraní.
