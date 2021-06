Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v máji o rekordných vyše 3,3%

Madrid 2. júna (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku minulý mesiac klesol o viac než 3,3 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles za obdobie evidovania príslušných údajov. Uviedlo to v stredu španielske ministerstvo práce.



Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku dosiahol v máji 3,78 milióna, čo v porovnaní s aprílom znamená pokles o 129.378 osôb. Percentuálne to predstavuje zníženie počtu nezamestnaných o 3,31 %, čo je najvýraznejší pokles od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1996, uviedlo ministerstvo. Na porovnanie, v apríli klesol počet nezamestnaných o 39.012.



Počet nezamestnaných sa znížil v máji naprieč všetkými sektormi. V priemysle klesol ich počet 9403, v poľnohospodárstve o 9155 a v stavebníctve o 8149. Najvýraznejšie sa však znížil v oblasti služieb, kde pokles predstavoval 93.327 osôb.



Klesol aj počet nezamestnaných medzi mladými ľuďmi, teda vo vekovej kategórii do 25 rokov. Ich počet sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o takmer 33.000.