Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v auguste rekordným tempom

Madrid 2. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v auguste šiesty mesiac po sebe, pričom rozsah poklesu dosiahol rekordnú úroveň. Uviedlo to vo štvrtok španielske ministerstvo práce.



Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku klesol v auguste oproti júlu o 82.583. V júli sa ich počet medzimesačne znížil o 197.841.



Aj keď sa pokles počtu nezamestnaných v minulom mesiaci oproti vývoju v júli výrazne spomalil, bol to zatiaľ najvýraznejší pokles za mesiac august. Medziročne klesol počet nezamestnaných v auguste o 468.899, čo predstavuje pokles o 12,3 %.



Počet evidovaných nezamestnaných klesol v každom sektore, až na stavebníctvo. V tejto oblasti sa ich počet medzimesačne zvýšil o 1139.



Znížil sa aj počet evidovaných nezamestnaných vo vekovej kategórii do 25 rokov. Oproti júlu klesol ich počet v auguste o 17.120 alebo o 6,52 %.