Počet nezamestnaných v Španielsku klesol na 15-ročné minimum

Madrid 2. decembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku zaznamenal v novembri výrazný pokles, napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje španielskeho ministerstva práce. Informoval o tom server RTTNews.



Ministerstvo oznámilo, že počet evidovaných nezamestnaných klesol v minulom mesiaci o 33.512 na 2,88 milióna. To je najnižší počet v mesiaci november od roku 2007.



Z jednotlivých sektorov sa počet nezamestnaných znížil najmä v oblasti služieb. V rámci tohto odvetvia klesol o 25.083. Pokles počtu nezamestnaných zaznamenalo aj poľnohospodárstvo, ďalej priemysel a stavebníctvo.



Počet nezamestnaných oznámilo ministerstvo práce aj v kategórii mladých do 25 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ich počet znížil v novembri o 4182.