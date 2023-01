Počet nezamestnaných v Španielsku klesol na 15-ročné minimum

Madrid 3. januára (TASR) - Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku klesol v poslednom mesiaci minulého roka o viac než 1,5 % pod 2,85 milióna, čo predstavuje najlepší december za 15 rokov. Navyše v kategórii mladých klesol počet ľudí bez práce na historické minimum. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje španielskeho ministerstva práce a sociálneho zabezpečenia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa údajov ministerstva dosiahol počet evidovaných nezamestnaných v decembri 2,84 milióna. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížil o 43.727, čo predstavuje 1,52 %. Sú to najlepšie údaje za mesiac december od roku 2007.



Ešte lepšie výsledky vykázalo ministerstvo v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí. Vo vekovej kategórii do 25 rokov klesol počet nezamestnaných v decembri v porovnaní s novembrom o 5,86 % na 195.751. To je najnižšia úroveň v histórii záznamov.