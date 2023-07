Počet nezamestnaných v Španielsku klesol na takmer 15-ročné minimum

Madrid 4. júla (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku klesol minulý mesiac pod 2,7 milióna a dostal sa na takmer 15-ročné minimum. Uviedlo to v utorok španielske ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v júni v Španielsku 2,69 milióna. To je najmenej od septembra 2008. V porovnaní s májom sa počet ľudí bez práce znížil o 50.268 a oproti rovnakému mesiacu minulého roka o takmer 192.000.



Z jednotlivých sektorov klesol počet nezamestnaných v každom z nich, až na pôdohospodárstvo. Najvýraznejší pokles zaznamenali na začiatku letnej turistickej sezóny služby, kde sa počet ľudí bez práce znížil v júni o 42.133.



Čo sa týka regiónov, najviac klesol počet nezamestnaných v Andalúzii, a to o 8780. Výrazne sa znížil ich počet aj v Katalánsku a Galícii.