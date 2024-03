Počet nezamestnaných v Španielsku klesol na 16-ročné minimum

Madrid 4. marca (TASR) - Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku klesol minulý mesiac o 0,3 % na 2,76 milióna. Je to najnižší počet registrovaných nezamestnaných v krajine za mesiac február od roku 2008. Uviedlo to v pondelok španielske ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.



Pod 16-ročné minimum v počte nezamestnaných sa podpísal najmä priaznivý vývoj v sektore služieb. V rámci neho sa počet ľudí bez práce znížil minulý mesiac o 8548. Pokles však zaznamenalo aj stavebníctvo (-2433), ďalej priemysel (-1865) a v menšej miere aj poľnohospodárstvo, kde počet evidovaných nezamestnaných klesol o 315.



Z pohľadu jednotlivých regiónov najvýraznejšie klesol počet nezamestnaných v Andalúzii, a to o viac než 4000. Nasledovali ho Valencia a Kastília a León.