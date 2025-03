Počet nezamestnaných v Španielsku klesol na 17-ročné minimum

Madrid 4. marca (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku vo februári nečakane klesol a dostal sa tak na najnižšiu úroveň za posledných 17 rokov. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje španielskeho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré zverejnil portál tradingeconomics.



Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku klesol vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 5994 a celkový počet nezamestnaných tak za február dosiahol 2,593 milióna. To je najnižšie číslo za daný mesiac za posledných 17 rokov.



Výsledky sú omnoho lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s rastom počtu nezamestnaných, a to o 45.200.



Oproti januáru sa najvýraznejšie znížil počet nezamestnaných v Španielsku v oblasti služieb. V tomto sektore klesol počet ľudí bez práce o 5764. O 3409 menej nezamestnaných vykázal sektor stavebníctva a v priemysle sa ich počet znížil o 2214. Na druhej strane, v poľnohospodárstve počet ľudí bez práce vo februári medzimesačne mierne vzrástol (o 210) a výraznejšie (o 5183) sa zvýšil počet nezamestnaných v skupine ľudí bez predchádzajúceho zamestnania.



Počet nezamestnaných vzrástol aj v kategórii mladých do 25 rokov. Ako uviedlo ministerstvo, vo februári zaregistrovali úrady práce 6522 nových nezamestnaných.