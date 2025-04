Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v marci na 17-ročné minimum

Madrid 2. apríla (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku klesol minulý mesiac výraznejšie, než sa čakalo, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň za 17 rokov. Uviedlo to v stredu španielske ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Počet evidovaných nezamestnaných klesol v Španielsku v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 13.311. To je výrazne lepší výsledok, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s tým, že počet ľudí bez práce sa zníži o 2500.



Celkovo tak počet registrovaných nezamestnaných dosiahol v Španielsku v marci 2,58 milióna. To je najnižšia úroveň za daný mesiac od roku 2008. Oproti marcu minulého roka sa počet ľudí bez práce znížil o 146.865 alebo o 5,39 %.



Z jednotlivých sektorov hospodárstva sa počet nezamestnaných najvýraznejšie znížil v službách, a to o 14.461. Nasledoval priemysel s poklesom počtu evidovaných nezamestnaných o 1498. V stavebníctve sa ich počet znížil o 909 a poľnohospodárstve o 93.



Pozitívne sa vyvíjala nezamestnanosť aj v prípade mladých ľudí vo veku do 25 rokov. Počet nezamestnaných v tejto vekovej kategórii dosiahol v marci 197.524, čo je najnižší počet v histórii meraní.