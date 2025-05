Madrid 6. mája (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v apríli o vyše 67.000 k hranici 2,5 milióna a dostal sa na najnižšiu úroveň za takmer 17 rokov. Údaje španielskeho ministerstva práce zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Počet evidovaných nezamestnaných klesol v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 67.420 na 2,513 milióna. To je najnižší počet nezamestnaných v Španielsku od júla 2008. V medziročnom porovnaní klesol počet nezamestnaných o 153.782 alebo o 5,77 %. Výsledky sú tak výrazne odlišné od očakávaní, keďže analytici počítali s rastom počtu nezamestnaných o 6500.



Počet ľudí bez práce klesol v medzimesačnom porovnaní vo všetkých odvetviach hospodárstva. Najvýraznejší pokles však zaznamenali služby a stavebníctvo.



Klesol aj počet nezamestnaných vo veku do 25 rokov, a to o 20.095. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená pokles o 10,2 %, čo predstavuje najprudšie zníženie počtu nezamestnaných medzi mladými ľuďmi za mesiac apríl od roku 2001.