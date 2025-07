Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v júni na 17-ročné minimum

Madrid 2. júla (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v júni oproti prechádzajúcemu mesiacu o takmer 49.000 a zaznamenal najnižšiu úroveň za posledných 17 rokov. Najnovšie údaje španielskeho ministerstva práce zverejnené v stredu priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Podľa ministerstva klesol počet evidovaných nezamestnaných v júni oproti máju o 48.920 na 2,406 milióna. To je najnižší počet ľudí bez práce od mája 2008, po ktorom prasknutie realitnej bubliny v krajine viedlo k ťažkej hospodárskej kríze. V máji 2008 zaznamenalo Španielsko 2,38 milióna nezamestnaných.



Ekonómovia však očakávali ešte výraznejší pokles. Predpokladali, že počet nezamestnaných v krajine klesne oproti predchádzajúcemu mesiacu o 69.500.



Počet ľudí bez práce v Španielsku tradične klesá počas letných mesiacov, keď firmy v sektore služieb najímajú tisíce ľudí, aby počas kľúčovej letnej turistickej sezóny zvládli nápor zahraničných návštevníkov. Aj teraz to bol sektor služieb, kde sa počet nezamestnaných znížil najvýraznejšie, a to o 38.253.



Klesol aj počet nezamestnaných medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii do 25 rokov. Znížil sa o 4296 na 166.707, čo predstavuje najnižšiu úroveň v tejto vekovej skupine v histórii meraní.