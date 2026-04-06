Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v marci na 20-ročné minimum
Autor TASR
Madrid 6. apríla (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku zaznamenal minulý mesiac nečakaný pokles, pričom rozsah poklesu bol najvýraznejší za deväť mesiacov. Navyše, celkový počet nezamestnaných dosiahol za mesiac marec najnižšiu úroveň za takmer dve desaťročia. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje španielskeho ministerstva práce, ktoré priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Podľa ministerstva klesol počet evidovaných nezamestnaných v marci medzimesačne o 22.934 (0,9 %) na 2,42 milióna. Rozsah poklesu bol najvýraznejší od júna minulého roka a celkový počet nezamestnaných za marec najnižší za 18 rokov. V medziročnom porovnaní klesol počet nezamestnaných o 160.426 alebo o 6,2 %.
Výsledky boli zároveň výrazne odlišné od tých, s akými počítali ekonómovia. Tí očakávali, že počet evidovaných nezamestnaných sa zvýši o 10.300.
Z pohľadu jednotlivých hospodárskych odvetví počet nezamestnaných klesol najvýraznejšie v oblasti služieb, a to o 18.852. Znížil sa aj v stavebníctve (5846) a priemysle, kde klesol o 1482. Vzrástol však v poľnohospodárstve, konkrétne o 365.
Počet registrovaných nezamestnaných sa znížil aj medzi mladými ľuďmi, teda vo vekovej kategórii do 25 rokov. Klesol o 431 na 188.977, čo predstavuje najnižší počet mladých ľudí bez práce za mesiac marec v histórii meraní.
