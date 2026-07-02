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Počet nezamestnaných v Španielsku klesol pod 2,3 milióna

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku klesol v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 28.739 na 2,291 milióna.

Autor TASR
Madrid 2. júla (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku klesol minulý mesiac pod 2,3 milióna. Pod túto hranicu sa tak dostal prvýkrát za viac než 18 rokov. Klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí, pričom dosiahla historické minimum. Uviedlo to vo štvrtok španielske ministerstvo práce, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.

Počet evidovaných nezamestnaných v Španielsku klesol v júni oproti predchádzajúcemu mesiacu o 28.739 na 2,291 milióna. To znamená prvý pokles pod hranicu 2,3 milióna od januára 2008. Napriek tomu bol pokles výrazne slabší, než s akým počítali ekonómovia. Tí očakávali, že počet registrovaných nezamestnaných klesne v júni medzimesačne o 40.800.

Pozitívne čísla vykázala aj nezamestnanosť mladých ľudí. Počet nezamestnaných vo veku do 25 rokov klesol o 5155 na historické minimum 159.800.

Počet ľudí bez práce sa najvýraznejšie znížil v službách, konkrétne o 29.498. Pokles zaznamenali aj priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo.
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