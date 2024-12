Počet nezamestnaných v Španielsku nečakane klesol

Madrid 3. decembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v novembri 2024 nečakane klesol a dosiahol najnižšiu úroveň pre tento mesiac od roku 2007. Uviedlo to v utorok španielske ministerstvo práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Podľa údajov ministerstva sa počet registrovaných nezamestnaných v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri znížil medzimesačne o 16.036 ľudí alebo 0,6 % na 2,586 milióna osôb. Analytici pritom predpovedali, že v novembri 2024 v Španielsku, naopak, pribudne 29.300 nových nezamestnaných.



Medziročne sa počet registrovaných nezamestnaných v novembri 2024 znížil o 148.813 ľudí, čo predstavuje 5,4 %.



Štatistiky odhalili, že počet ľudí bez práce v Španielsku sa v novembri v porovnaní s októbrom znížil vo všetkých skúmaných odvetviach na čele so službami (-8693 osôb), po ktorých nasledovali priemysel (-2268), stavebníctvo (-2124) a poľnohospodárstvo (-1902).



Počet nezamestnaných mladých ľudí do 25 rokov v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 3796 na 196.074 osôb.