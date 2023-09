Madrid 4. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku sa v auguste nečakane zvýšil. Ukázali to v pondelok údaje ministerstva práce v Madride. TASR o tom informuje na základe správ DPA a portálu RTTNews.



Presnejšie, počet registrovaných nezamestnaných v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny sa v auguste 2023 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 24.826 osôb alebo o 0,93 % na 2,70 milióna. To bol prvý nárast počtu nezamestnaných za šesť mesiacov a prekonal odhady ekonómov, ktorí počítali s poklesom počtu nezamestnaných o 21.300 ľudí.



V porovnaní s nárastom počtu nezamestnaných o 40.428 osôb pred rokom v auguste 2022 bol však tohoročný celkový počet nezamestnaných v mesiaci august najnižší od roku 2008.



Nezamestnanosť v Španielsku sa v auguste zvyčajne zvyšuje v dôsledku sezónnych vplyvov. Po očistení od týchto vplyvov sa počet nezamestnaných tento rok v skutočnosti zníži o 23.373 ľudí.



Nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi do 25 rokov sa v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšila o 3919 alebo 2,13 % na 187.597 osôb.



Separátna správa ministerstva sociálneho zabezpečenia ukázala, že v Španielsku v auguste pribudlo 17.745 nových formálnych pracovných miest. Celkový počet zamestnancov tak dosiahol 20,72 milióna.