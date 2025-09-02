< sekcia Ekonomika
Počet nezamestnaných v Španielsku sa v auguste zvýšil
Autor TASR
Madrid 2. septembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v auguste 2025 vzrástol, no aj napriek tomu zostal najnižší pre tento mesiac od roku 2007. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Podľa týchto údajov úrady práce vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny zaregistrovali v auguste 21.905 nových nezamestnaných, čo bolo o 0,91 % viac ako v júli. Analytici pritom očakávali, že v auguste 2025 pribudne menej nezamestnaných, v priemere 14.200 osôb.
Napriek tomu, celkový počet nezamestnaných v Španielsku, ktorý dosiahol 2,43 milióna osôb, bol najnižší zaznamenaný pre mesiac august od roku 2007.
Augustový nárast nezamestnaných sa zhoduje s typickými sezónnymi vzorcami na španielskom trhu práce, kde nezamestnanosť vo všeobecnosti klesá na začiatku leta, keď turistický priemysel najíma sezónnych pracovníkov, a zvyšuje sa na konci sezóny, keď klesá počet turistov.
Separátna správa ministerstva práce ukázala tiež pozitívne čísla o tvorbe pracovných miest.
Konkrétne, počet formálnych pracovných miest v Španielsku sa v auguste zvýšil o 29.836, čím celkový počet pracovných pozícií po úprave o kalendárne vplyvy, ale bez zohľadnenia sezónnych faktorov, vzrástol na 21,67 milióna.
