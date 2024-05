Počet nezamestnaných v Španielsku v apríli klesol

Madrid 6. mája (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v apríli 2024 klesol a na najnižšiu úroveň pre tento mesiac za 16 rokov. Uviedlo to v pondelok španielske ministerstvo práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.



Podľa údajov ministerstva sa počet registrovaných nezamestnaných v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v apríli 2024 znížil o 60.503 alebo 2,2 % na 2,67 milióna osôb. To je najnižšie aprílové číslo od krízového roku 2008, ale ekonómovia očakávali, že počet ľudí bez práce klesne ešte viac, a to 74.500 osôb.



Čo sa týka jednotlivých odvetví ekonomiky, v apríli 2024 klesla nezamestnanosť predovšetkým v sektore služieb (-42.067 osôb), nasledovalo stavebníctvo (-4902), priemysel (-4433) a poľnohospodárstvo (-3451).



V medziročnom porovnaní sa v Španielsku počet evidovaných nezamestnaných v apríli 2024 znížil o 121.870 ľudí, čo predstavuje 4,4 %.