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Počet nezamestnaných v Španielsku v auguste stúpol nad očakávania

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Roman Hanc

Počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku v auguste medzimesačne stúpol o 44.419 na 2,356 milióna.

Autor TASR
Madrid 2. septembra (TASR) - Počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku v auguste medzimesačne stúpol o 44.419 na 2,356 milióna. Rast počtu ľudí bez práce výrazne prekonal očakávania, že oproti júlu pribudne iba 15.400 nezamestnaných. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnilo španielske ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Medzimesačný rast počtu nezamestnaných sa prejavil v takmer všetkých sektoroch španielskej ekonomiky. Najviac nezamestnaných oproti júlu pribudlo v odvetví služieb, a to 28.563. Nasledovali stavebníctvo (4669) a priemysel (3731). Poľnohospodárstvo bolo jediným sektorom, v ktorom sa počet nezamestnaných znížil, a to o 912.

Počet uchádzačov o zamestnanie medzi mladými ľuďmi vo veku do 25 rokov v Španielsku v auguste medzimesačne stúpol o 8168 na 167.730. Najviac ľudí bez práce pribudlo v Katalánsku (14.594) a v Madride (6881). V porovnaní s augustom minulého roka sa však počet nezamestnaných Španielov znížil o 70.593.
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