Madrid 2. februára (TASR) - Počet nezamestnaných v Španielsku v januári nečakane vzrástol, a to najmä v sektore služieb. No aj napriek tomuto zvýšeniu bol celkový počet nezamestnaných za január najnižší od roku 2008. Ukázali to v piatok údaje španielskeho ministerstva práce a sociálnych vecí. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa týchto údajov sa počet registrovaných nezamestnaných vo štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny v januári 2024 zvýšil medzimesačne o 60.404 alebo 2,2 % na 2,76 milióna osôb. V medziročnom porovnaní bol však počet ľudí bez práce o 140.537 osôb nižší ako vlani a zároveň najnižší za mesiac január za uplynulých 16 rokov.



Medzimesačný nárast počtu nezamestnaných sa sústredil predovšetkým v sektore služieb, kde pribudlo 58.721 nezamestnaných, nasledovalo poľnohospodárstvo (1256) a priemysel (440), zatiaľ čo pokles bol zaznamenaný v sektore stavebníctva (-1234).



Počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku do 25 rokov sa v januári oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 7189. Ale celkovo bolo v januári 2024 bez práce 201.154 mladých Španielov, čo najmenej za mesiac január v histórii týchto štatistík.



A zároveň separátna správa ministerstva odhalila, že španielska ekonomika v januári vytvorila 38.357 pracovných miest, čím sa ich celkový počet zvýšil na 20,88 milióna pracovných miest.